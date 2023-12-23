Герасимович Валентина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.03.1945
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1945
Отец: Ишеков Николай Фролович
Рождение ребёнка
01.01.1971
Сын: Герасимович Сергей Олегович
Отец ребёнка: Герасимович Олег Валентинович
Рождение ребёнка
01.02.1974
Сын: Герасимович Александр Олегович
Отец ребёнка: Герасимович Олег Валентинович
Бракосочетание
Неизвестно