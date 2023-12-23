Герасимович Валентина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Герасимович Валентина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.03.1945

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1945

Отец: Ишеков Николай Фролович

Мать: Ишекова Любовь Николаевна

Рождение ребёнка
01.01.1971

Сын: Герасимович Сергей Олегович

Отец ребёнка: Герасимович Олег Валентинович

Рождение ребёнка
01.02.1974

Сын: Герасимович Александр Олегович

Отец ребёнка: Герасимович Олег Валентинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Герасимович Олег Валентинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

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