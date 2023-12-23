Ишеков Николай Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.12.1957
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1957
Отец: Ишеков Николай Фролович
Рождение ребёнка
15.07.1980
Сын: Ишеков Дмитрий Николаевич
Мать ребёнка: Ишекова Людмила Федоровна
Рождение ребёнка
08.12.1982
Мать ребёнка: Ишекова Людмила Федоровна
Рождение ребёнка
16.01.1986
Дочь: Козловская Анастасия Валерьевна
Мать ребёнка: Ишекова Татьяна Федоровна
Рождение ребёнка
17.09.1992
Дочь: Тамело Александра Александровна
Мать ребёнка: Ишекова Татьяна Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно