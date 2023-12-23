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Ишеков Николай Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.12.1957

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1957

Отец: Ишеков Николай Фролович

Мать: Ишекова Любовь Николаевна

Рождение ребёнка
15.07.1980

Сын: Ишеков Дмитрий Николаевич

Мать ребёнка: Ишекова Людмила Федоровна

Рождение ребёнка
08.12.1982

Сын: Ишеков Олег Николаевич

Мать ребёнка: Ишекова Людмила Федоровна

Рождение ребёнка
16.01.1986

Дочь: Козловская Анастасия Валерьевна

Мать ребёнка: Ишекова Татьяна Федоровна

Рождение ребёнка
17.09.1992

Дочь: Тамело Александра Александровна

Мать ребёнка: Ишекова Татьяна Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ишекова Татьяна Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ишекова Людмила Федоровна

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