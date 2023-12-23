Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Услуги
Главная
Люди
Ишекова Валентина Николаевна
Ишекова Валентина Николаевна
Написать автору
Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
21.03.1945
Пол
Женский
Отец
Ишеков Николай Фролович
1918 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
АИ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1945
Отец:
Ишеков Николай Фролович
Мать: не указана
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия