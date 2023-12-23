Ишекова Валентина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ишекова Валентина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.03.1945

Пол

Женский

Отец

1918 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АИ
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Место
Комментарий
Рождение
21.03.1945

Отец: Ишеков Николай Фролович

Мать: не указана

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