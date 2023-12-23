Ишекова Любовь Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.07.1919
Дата смерти19.08.1990
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
21.03.1945
Дочь: Герасимович Валентина Николаевна
Отец ребёнка: Ишеков Николай Фролович
Рождение ребёнка
28.07.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ишеков Николай Фролович
Рождение ребёнка
08.12.1957
Сын: Ишеков Николай Николаевич
Отец ребёнка: Ишеков Николай Фролович
Смерть
19.08.1990