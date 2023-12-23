Ишекова Любовь Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ишекова Любовь Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.07.1919

Дата смерти

19.08.1990

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1945 г.р.
Скрыто настройками приватности
1957 г.р.

Добавил:

АИ
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Место
Комментарий
Рождение
22.07.1919

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.03.1945

Дочь: Герасимович Валентина Николаевна

Отец ребёнка: Ишеков Николай Фролович

Рождение ребёнка
28.07.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ишеков Николай Фролович

Рождение ребёнка
08.12.1957

Сын: Ишеков Николай Николаевич

Отец ребёнка: Ишеков Николай Фролович

Смерть
19.08.1990
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