Рогозин Иван
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.06.1847
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1847
Отец: Рогозин Василий
Мать: (Рогозина) Евдокия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Рогозина) Фёкла
Место жительства
Неизвестно
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
13.04.1875
Дочь: Ирина
Мать ребёнка: (Рогозина) Фёкла
Рождение ребёнка
01.01.1878
Сын: Рогозин Николай
Мать ребёнка: (Рогозина) Фёкла
Рождение ребёнка
03.05.1881
Сын: Рогозин Митрофан
Мать ребёнка: (Рогозина) Фёкла
Рождение ребёнка
01.01.1887
Дочь: (Рогозина) Ульяна
Мать ребёнка: (Рогозина) Фёкла
Смерть
Неизвестно