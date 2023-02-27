Рогозин Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рогозин Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.06.1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1847

Отец: Рогозин Василий

Мать: (Рогозина) Евдокия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Рогозина) Фёкла

Место жительства
Неизвестно
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
13.04.1875

Дочь: Ирина

Мать ребёнка: (Рогозина) Фёкла

Рождение ребёнка
01.01.1878

Сын: Рогозин Николай

Мать ребёнка: (Рогозина) Фёкла

Рождение ребёнка
03.05.1881

Сын: Рогозин Митрофан

Мать ребёнка: (Рогозина) Фёкла

Рождение ребёнка
01.01.1887

Дочь: (Рогозина) Ульяна

Мать ребёнка: (Рогозина) Фёкла

Смерть
Неизвестно

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