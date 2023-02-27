(Рогозина) Фёкла
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.04.1875
Дочь: Ирина
Отец ребёнка: Рогозин Иван
Рождение ребёнка
01.01.1878
Сын: Рогозин Николай
Отец ребёнка: Рогозин Иван
Рождение ребёнка
03.05.1881
Сын: Рогозин Митрофан
Отец ребёнка: Рогозин Иван
Рождение ребёнка
01.01.1887
Дочь: Ульяна
Отец ребёнка: Рогозин Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рогозин Иван
Смерть
Неизвестно