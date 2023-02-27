(Рогозина) Фёкла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Рогозина) Фёкла

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1847 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.04.1875

Дочь: Ирина

Отец ребёнка: Рогозин Иван

Рождение ребёнка
01.01.1878

Сын: Рогозин Николай

Отец ребёнка: Рогозин Иван

Рождение ребёнка
03.05.1881

Сын: Рогозин Митрофан

Отец ребёнка: Рогозин Иван

Рождение ребёнка
01.01.1887

Дочь: Ульяна

Отец ребёнка: Рогозин Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рогозин Иван

Смерть
Неизвестно
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