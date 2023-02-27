(Рогозина) Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Рогозина) Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1823 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рогозин Василий

Место жительства
Неизвестно
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
01.06.1847

Сын: Рогозин Иван

Отец ребёнка: Рогозин Василий

Рождение ребёнка
21.06.1850

Сын: Рогозин Константин

Отец ребёнка: Рогозин Василий

Смерть
Неизвестно

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