(Рогозина) Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рогозин Василий
Место жительства
Неизвестно
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
01.06.1847
Сын: Рогозин Иван
Отец ребёнка: Рогозин Василий
Рождение ребёнка
21.06.1850
Сын: Рогозин Константин
Отец ребёнка: Рогозин Василий
Смерть
Неизвестно