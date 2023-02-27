Рогозин Василий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: Рогозин Дмитрий
Мать: Прасковья Тереньтьевна
Рождение ребёнка
01.06.1847
Сын: Рогозин Иван
Мать ребёнка: Евдокия
Рождение ребёнка
21.06.1850
Сын: Рогозин Константин
Мать ребёнка: Евдокия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия
Место жительства
Неизвестно
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно