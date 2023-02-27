Рогозин Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рогозин Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Рогозин Дмитрий

Мать: Прасковья Тереньтьевна

Рождение ребёнка
01.06.1847

Сын: Рогозин Иван

Мать ребёнка: Евдокия

Рождение ребёнка
21.06.1850

Сын: Рогозин Константин

Мать ребёнка: Евдокия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия

Место жительства
Неизвестно
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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