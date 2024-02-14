Рублевская (Калюжная) Анастасия Андреевна
Место рожденияс.Богатое, Днепропетровская обл., Украина
Дата рождения?.11.1906
Дата смерти22.02.1988
ПолЖенский
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.11.1906
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1934
Сын: Рублевский Владимир Фёдорович
Отец ребёнка: Рублевский Федор Венедиктович
Рождение ребёнка
1935
Сын: Рублевский Николай Фёдорович
Отец ребёнка: Рублевский Федор Венедиктович
Рождение ребёнка
21.11.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Рублевский Федор Венедиктович
Рождение ребёнка
17.11.1941
Сын: Рублевский Григорий Фёдорович
Отец ребёнка: Рублевский Федор Венедиктович
Смерть
22.02.1988