Рублевский Николай Фёдорович
Место рожденияс.Богатое, Днепропетровская область, Украинская ССР
Дата рождения1935
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
02.09.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
21.08.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
21.04.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно