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Рублевский Николай Фёдорович

Место рождения

с.Богатое, Днепропетровская область, Украинская ССР

Дата рождения

1935

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1906 г.р.

Мать

1906 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935

Отец: Рублевский Федор Венедиктович

Мать: Рублевская (Калюжная) Анастасия Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
02.09.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
21.08.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
21.04.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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