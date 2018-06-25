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Рублевский Григорий Фёдорович

Место рождения

Богатое, Днепропетровская область, Украинская ССР

Дата рождения

17.11.1941

Дата смерти

25.06.2018

Пол

Мужской

Отец

1906 г.р.

Мать

1906 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1941

Отец: Рублевский Федор Венедиктович

Мать: Рублевская (Калюжная) Анастасия Андреевна

Бракосочетание
19.10.1963

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
27.01.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
28.08.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
25.06.2018
Похороны
Неизвестно

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