Рублевский Григорий Фёдорович
Место рожденияБогатое, Днепропетровская область, Украинская ССР
Дата рождения17.11.1941
Дата смерти25.06.2018
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1941
Бракосочетание
19.10.1963
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
27.01.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
28.08.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
25.06.2018
Похороны
Неизвестно