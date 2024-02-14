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Калюжный Андрей Павлович

Место рождения

Украина

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Калюжный Павел

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калюжная Хавронья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Калюжная) Мария Андреевна

Мать ребёнка: Калюжная (Калюжная) Ховронья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калюжный Иван Андреевич

Мать ребёнка: Калюжная (Калюжная) Ховронья

Рождение ребёнка
?.11.1906

Дочь: Рублевская (Калюжная) Анастасия Андреевна

Мать ребёнка: Калюжная (Калюжная) Ховронья

Рождение ребёнка
1909

Сын: Калюжный Фёдор Андреевич

Мать ребёнка: Калюжная (Калюжная) Ховронья

Рождение ребёнка
1912

Сын: Калюжный Сергей Андреевич

Мать ребёнка: Калюжная (Калюжная) Ховронья

Рождение ребёнка
07.11.1920

Сын: Калюжный Михаил Андреевич

Мать ребёнка: Калюжная (Калюжная) Ховронья

Смерть
Неизвестно

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