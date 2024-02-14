Калюжный Андрей Павлович
Место рожденияУкраина
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Калюжный Павел
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Калюжная Хавронья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Калюжная) Мария Андреевна
Мать ребёнка: Калюжная (Калюжная) Ховронья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Калюжная (Калюжная) Ховронья
Рождение ребёнка
?.11.1906
Дочь: Рублевская (Калюжная) Анастасия Андреевна
Мать ребёнка: Калюжная (Калюжная) Ховронья
Рождение ребёнка
1909
Мать ребёнка: Калюжная (Калюжная) Ховронья
Рождение ребёнка
1912
Сын: Калюжный Сергей Андреевич
Мать ребёнка: Калюжная (Калюжная) Ховронья
Рождение ребёнка
07.11.1920
Сын: Калюжный Михаил Андреевич
Мать ребёнка: Калюжная (Калюжная) Ховронья
Смерть
Неизвестно