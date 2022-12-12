Прокопий Иванович
Место рождения
Дата рождения1743
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Отец: Иван Семенович
Мать: Степанида Михайловна
Бракосочетание
23.11.1760
Жена: Мария Васильевна
Церковь Николая Чудотворца, Раменье, село, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Степанида Прокопьевна
Мать ребёнка: Мария Васильевна
Рождение ребёнка
1764
Сын: Степан Прокопьевич
Мать ребёнка: Мария Васильевна
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Анастасия Прокопьевна
Мать ребёнка: Анна Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Павловна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно