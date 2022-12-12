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Прокопий Иванович

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Место рождения

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1743

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: Иван Семенович

Мать: Степанида Михайловна

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
23.11.1760

Жена: Мария Васильевна

Церковь Николая Чудотворца, Раменье, село, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1762

Дочь: Степанида Прокопьевна

Мать ребёнка: Мария Васильевна

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1764

Сын: Степан Прокопьевич

Мать ребёнка: Мария Васильевна

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Анастасия Прокопьевна

Мать ребёнка: Анна Павловна

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Павловна

Место жительства
Неизвестно
Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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