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Степан Прокопьевич

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Место рождения

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1764

Дата смерти

07.02.1797

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: Прокопий Иванович

Мать: Мария Васильевна

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
12.03.1793

Дочь: Евдокия Степановна

Мать ребёнка: Феодосия Ивановна

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Феодосия Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Похороны
07.02.1797
Церковь Николая Чудотворца, Раменье, село, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Смерть
07.02.1797
Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
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