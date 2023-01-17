Степан Прокопьевич
Место рождения
Дата рождения1764
Дата смерти07.02.1797
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Отец: Прокопий Иванович
Мать: Мария Васильевна
Рождение ребёнка
12.03.1793
Дочь: Евдокия Степановна
Мать ребёнка: Феодосия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Феодосия Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Похороны
07.02.1797
Церковь Николая Чудотворца, Раменье, село, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Смерть
07.02.1797