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Мария Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1745

Дата смерти

Между 1766 и 1780

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: Василий Иванович

Мать: не указана

Бракосочетание
23.11.1760

Муж: Прокопий Иванович

Церковь Николая Чудотворца, Раменье, село, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1762

Дочь: Степанида Прокопьевна

Отец ребёнка: Прокопий Иванович

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1764

Сын: Степан Прокопьевич

Отец ребёнка: Прокопий Иванович

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Место жительства
Неизвестно
Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Между 1766 и 1780
Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
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