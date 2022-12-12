Мария Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1745
Дата смертиМежду 1766 и 1780
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Отец: Василий Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
23.11.1760
Муж: Прокопий Иванович
Церковь Николая Чудотворца, Раменье, село, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Степанида Прокопьевна
Отец ребёнка: Прокопий Иванович
Рождение ребёнка
1764
Сын: Степан Прокопьевич
Отец ребёнка: Прокопий Иванович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1766 и 1780