Степанида Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанида Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1719

Дата смерти

До 1782

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1719 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1743

Сын: Прокопий Иванович

Отец ребёнка: Иван Семенович

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1746

Дочь: Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Иван Семенович

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
05.03.1751

Дочь: Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Иван Семенович

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Семенович

Место жительства
Неизвестно
Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
До 1782
Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
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