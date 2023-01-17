Степанида Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1719
Дата смертиДо 1782
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1743
Сын: Прокопий Иванович
Отец ребёнка: Иван Семенович
Рождение ребёнка
1746
Дочь: Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Иван Семенович
Рождение ребёнка
05.03.1751
Дочь: Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Иван Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Семенович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1782