Иван Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1719
Дата смертиДо 1782
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719
Отец: Семен Михайлович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1743
Сын: Прокопий Иванович
Мать ребёнка: Степанида Михайловна
Рождение ребёнка
1746
Дочь: Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Степанида Михайловна
Рождение ребёнка
05.03.1751
Дочь: Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Степанида Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Степанида Михайловна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1782