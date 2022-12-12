Иван Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Семенович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1719

Дата смерти

До 1782

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719

Отец: Семен Михайлович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1743

Сын: Прокопий Иванович

Мать ребёнка: Степанида Михайловна

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1746

Дочь: Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Степанида Михайловна

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
05.03.1751

Дочь: Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Степанида Михайловна

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Степанида Михайловна

Место жительства
Неизвестно
Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
До 1782
Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
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