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Филиппова Евдокия Порфирьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.02.1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1898

Отец: Филиппов Порфирий Павлович

Мать: Аникеева Ксения Иосифна

Рождение ребёнка
1923

Дочь: Рождественская Аниса Алексеевна

Отец ребёнка: Рождественский Алексей Иванович

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
27.11.1925

Дочь: Рождественская Валентина Алексеевна

Отец ребёнка: Рождественский Алексей Иванович

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
20.01.1928

Сын: Рождественский Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Рождественский Алексей Иванович

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
15.01.1932

Дочь: Гаврикова Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Рождественский Алексей Иванович

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
08.03.1936

Сын: Рождественский Валентин Алексеевич

Отец ребёнка: Рождественский Алексей Иванович

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рождественский Алексей Иванович

Смерть
Неизвестно
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