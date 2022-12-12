Филиппова Евдокия Порфирьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.02.1898
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1898
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Рождественская Аниса Алексеевна
Отец ребёнка: Рождественский Алексей Иванович
Рождение ребёнка
27.11.1925
Дочь: Рождественская Валентина Алексеевна
Отец ребёнка: Рождественский Алексей Иванович
Рождение ребёнка
20.01.1928
Сын: Рождественский Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Рождественский Алексей Иванович
Рождение ребёнка
15.01.1932
Дочь: Гаврикова Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Рождественский Алексей Иванович
Рождение ребёнка
08.03.1936
Сын: Рождественский Валентин Алексеевич
Отец ребёнка: Рождественский Алексей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно