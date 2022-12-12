Рождественский Алексей Иванович
Место рождения
Дата рождения1896 ст.
Дата смерти31.10.1937
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896 ст.
Отец: Рождественский Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Рождественская Аниса Алексеевна
Мать ребёнка: Филиппова Евдокия Порфирьевна
Рождение ребёнка
27.11.1925
Дочь: Рождественская Валентина Алексеевна
Мать ребёнка: Филиппова Евдокия Порфирьевна
Рождение ребёнка
20.01.1928
Сын: Рождественский Василий Алексеевич
Мать ребёнка: Филиппова Евдокия Порфирьевна
Рождение ребёнка
15.01.1932
Дочь: Гаврикова Анна Алексеевна
Мать ребёнка: Филиппова Евдокия Порфирьевна
Рождение ребёнка
08.03.1936
Сын: Рождественский Валентин Алексеевич
Мать ребёнка: Филиппова Евдокия Порфирьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
31.10.1937