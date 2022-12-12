Рождественский Алексей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРождественский Алексей Иванович

Рождественский Алексей Иванович

avatar

Место рождения

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1896 ст.

Дата смерти

31.10.1937

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896 ст.

Отец: Рождественский Иван

Мать: не указана

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1923

Дочь: Рождественская Аниса Алексеевна

Мать ребёнка: Филиппова Евдокия Порфирьевна

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
27.11.1925

Дочь: Рождественская Валентина Алексеевна

Мать ребёнка: Филиппова Евдокия Порфирьевна

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
20.01.1928

Сын: Рождественский Василий Алексеевич

Мать ребёнка: Филиппова Евдокия Порфирьевна

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
15.01.1932

Дочь: Гаврикова Анна Алексеевна

Мать ребёнка: Филиппова Евдокия Порфирьевна

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
08.03.1936

Сын: Рождественский Валентин Алексеевич

Мать ребёнка: Филиппова Евдокия Порфирьевна

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Филиппова Евдокия Порфирьевна

Смерть
31.10.1937
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close