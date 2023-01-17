Рождественский Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рождественский Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1893

Сын: Рождественский Мартын Ивановч

Мать ребёнка: не указана

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1896 ст.

Сын: Рождественский Алексей Иванович

Мать ребёнка: не указана

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рождественская Александра Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
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