Рождественский Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1893
Сын: Рождественский Мартын Ивановч
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1896 ст.
Сын: Рождественский Алексей Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рождественская Александра Ивановна
Мать ребёнка: не указана