Аникеева Ксения Иосифна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аникеева Ксения Иосифна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Аникеев Иосиф

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.02.1898

Дочь: Филиппова Евдокия Порфирьевна

Отец ребёнка: Филиппов Порфирий Павлович

Рождение ребёнка
1904

Сын: Филиппов Егор Порфирьевич

Отец ребёнка: Филиппов Порфирий Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Филиппов Порфирий Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Филиппов Иван Порфирьевич

Отец ребёнка: Филиппов Порфирий Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филиппов Порфирий Павлович

Смерть
Неизвестно
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