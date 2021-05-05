Филиппов Порфирий Павлович
Место рождения
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: Филиппов Павел
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Филиппов Иван Порфирьевич
Мать ребёнка: Аникеева Ксения Иосифна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аникеева Ксения Иосифна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Аникеева Ксения Иосифна
Рождение ребёнка
25.02.1898
Дочь: Филиппова Евдокия Порфирьевна
Мать ребёнка: Аникеева Ксения Иосифна
Рождение ребёнка
1904
Сын: Филиппов Егор Порфирьевич
Мать ребёнка: Аникеева Ксения Иосифна
Смерть
Неизвестно