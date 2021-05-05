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Филиппов Порфирий Павлович

Место рождения

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Филиппов Павел

Мать: не указана

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Филиппов Иван Порфирьевич

Мать ребёнка: Аникеева Ксения Иосифна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аникеева Ксения Иосифна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Аникеева Ксения Иосифна

Рождение ребёнка
25.02.1898

Дочь: Филиппова Евдокия Порфирьевна

Мать ребёнка: Аникеева Ксения Иосифна

Рождение ребёнка
1904

Сын: Филиппов Егор Порфирьевич

Мать ребёнка: Аникеева Ксения Иосифна

Смерть
Неизвестно

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