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Комаров Фёдор Алексеев

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Место рождения

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1686 ст.

Дата смерти

1760 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1686 ст.

Отец: Комаров Алексей

Мать: не указана

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-896M-X4Y6?i=419&wc=3978-FM3%3A1480296503%2C1480388202%2C1480392701&cc=2432393
Рождение ребёнка
1738 ст.

Дочь: Тихон Козьмин

Мать ребёнка: не указана

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
В Ревизских сказках 1762, 1782 и 1795гг. Тихон значится, как пасынок Фёдора Алексеева.
Рождение ребёнка
1740 ст.

Сын: Комаров Козьма Фёдоров

Мать ребёнка: Евдокия Трофимова

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
В Ревизской сказке 1762г. ему значится 23 года. А по предыдущей ревизии 1744г. 6 лет.
Рождение ребёнка
1744 ст.

Сын: Комаров Иван Фёдоров

Мать ребёнка: Евдокия Трофимова

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
В Ревизской сказке 1762 года значится, что ему 19 лет. А по предыдущей ревизии 1744г. было 2 года. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-896M-X4Y6?i=419&wc=3978-FM3%3A1480296503%2C148038820... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Трофимова

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
1760 ст.
Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
В Ревизской сказке 1762 года село Люторичи называется село «Рождественское Люторичи».
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