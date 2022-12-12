Комаров Фёдор Алексеев
Место рождения
Дата рождения1686 ст.
Дата смерти1760 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
1686 ст.
Отец: Комаров Алексей
Мать: не указана
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-896M-X4Y6?i=419&wc=3978-FM3%3A1480296503%2C1480388202%2C1480392701&cc=2432393
Рождение ребёнка
1738 ст.
Дочь: Тихон Козьмин
Мать ребёнка: не указана
В Ревизских сказках 1762, 1782 и 1795гг. Тихон значится, как пасынок Фёдора Алексеева.
Рождение ребёнка
1740 ст.
Мать ребёнка: Евдокия Трофимова
В Ревизской сказке 1762г. ему значится 23 года. А по предыдущей ревизии 1744г. 6 лет.
Рождение ребёнка
1744 ст.
Сын: Комаров Иван Фёдоров
Мать ребёнка: Евдокия Трофимова
В Ревизской сказке 1762 года значится, что ему 19 лет. А по предыдущей ревизии 1744г. было 2 года. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-896M-X4Y6?i=419&wc=3978-FM3%3A1480296503%2C148038820... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Трофимова
Смерть
1760 ст.
В Ревизской сказке 1762 года село Люторичи называется село «Рождественское Люторичи».