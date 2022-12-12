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Евдокия Трофимова

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Место рождения

Ключевка, город Новомосковск, Тульская область

Дата рождения

1693 ст.

Дата смерти

1767 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1686 г.р.

Дети

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1693 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Ключевка, город Новомосковск, Тульская область
Родилась в другой деревне той же волости (упомянуто в Ревизских сказках 1762 и 1782гг., но не очень разборчиво). Название похоже на «Ключевка»
Рождение ребёнка
1740 ст.

Сын: Комаров Козьма Фёдоров

Отец ребёнка: Комаров Фёдор Алексеев

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
В Ревизской сказке 1762г. ему значится 23 года. А по предыдущей ревизии 1744г. 6 лет.
Рождение ребёнка
1744 ст.

Сын: Комаров Иван Фёдоров

Отец ребёнка: Комаров Фёдор Алексеев

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
В Ревизской сказке 1762 года значится, что ему 19 лет. А по предыдущей ревизии 1744г. было 2 года. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-896M-X4Y6?i=419&wc=3978-FM3%3A1480296503%2C148038820... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Комаров Фёдор Алексеев

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
1767 ст.
Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
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