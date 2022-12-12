Евдокия Трофимова
Место рождения
Дата рождения1693 ст.
Дата смерти1767 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1693 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Родилась в другой деревне той же волости (упомянуто в Ревизских сказках 1762 и 1782гг., но не очень разборчиво). Название похоже на «Ключевка»
Рождение ребёнка
1740 ст.
Отец ребёнка: Комаров Фёдор Алексеев
В Ревизской сказке 1762г. ему значится 23 года. А по предыдущей ревизии 1744г. 6 лет.
Рождение ребёнка
1744 ст.
Сын: Комаров Иван Фёдоров
Отец ребёнка: Комаров Фёдор Алексеев
В Ревизской сказке 1762 года значится, что ему 19 лет. А по предыдущей ревизии 1744г. было 2 года. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-896M-X4Y6?i=419&wc=3978-FM3%3A1480296503%2C148038820... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1767 ст.