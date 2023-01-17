Комаров Козьма Фёдоров
Место рождения
Дата рождения1740 ст.
Дата смерти1815 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740 ст.
Отец: Комаров Фёдор Алексеев
Мать: Евдокия Трофимова
В Ревизской сказке 1762г. ему значится 23 года. А по предыдущей ревизии 1744г. 6 лет.
Рождение ребёнка
1760 ст.
Дочь: Пелагея Козьмина
Мать ребёнка: не указана
Пелагея упоминается в Ревизской сказке 1762 года. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-896M-X4BX?i=420&wc=3978-FM3%3A1480296503%2C1480388202%2C1480392701&cc=2432393
Рождение ребёнка
1764 ст.
Мать ребёнка: Авдотья Артёмова
Рождение ребёнка
1772 ст.
Мать ребёнка: Авдотья Артёмова
Рождение ребёнка
1776 ст.
Дочь: Марья Козьмина
Мать ребёнка: Авдотья Артёмова
Рождение ребёнка
1779 ст.
Дочь: Акулина Козьмина
Мать ребёнка: Авдотья Артёмова
Рождение ребёнка
1780 ст.
Сын: Комаров Пётр Козьмин
Мать ребёнка: Авдотья Артёмова
На 1795 год холост
Рождение ребёнка
1785 ст.
Мать ребёнка: Авдотья Артёмова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Авдотья Артёмова
Смерть
1815 ст.