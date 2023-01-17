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Комаров Козьма Фёдоров

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Место рождения

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1740 ст.

Дата смерти

1815 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740 ст.

Отец: Комаров Фёдор Алексеев

Мать: Евдокия Трофимова

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
В Ревизской сказке 1762г. ему значится 23 года. А по предыдущей ревизии 1744г. 6 лет.
Рождение ребёнка
1760 ст.

Дочь: Пелагея Козьмина

Мать ребёнка: не указана

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Пелагея упоминается в Ревизской сказке 1762 года. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-896M-X4BX?i=420&wc=3978-FM3%3A1480296503%2C1480388202%2C1480392701&cc=2432393
Рождение ребёнка
1764 ст.

Сын: Комаров Меркул Козьмин

Мать ребёнка: Авдотья Артёмова

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1772 ст.

Сын: Комаров Николай Козьмин

Мать ребёнка: Авдотья Артёмова

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1776 ст.

Дочь: Марья Козьмина

Мать ребёнка: Авдотья Артёмова

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1779 ст.

Дочь: Акулина Козьмина

Мать ребёнка: Авдотья Артёмова

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1780 ст.

Сын: Комаров Пётр Козьмин

Мать ребёнка: Авдотья Артёмова

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
На 1795 год холост
Рождение ребёнка
1785 ст.

Сын: Комаров Самойла Козьмин

Мать ребёнка: Авдотья Артёмова

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдотья Артёмова

Смерть
1815 ст.
Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
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