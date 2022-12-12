Авдотья Артёмова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАвдотья Артёмова

Авдотья Артёмова

avatar

Место рождения

Спаское, Епифанский уезд, Тульская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Спаское, Епифанский уезд, Тульская губерния
В Ревизской сказки Епифанского уезда (село Люторичь) сказано, что она из села Бобрик той же волости
Рождение ребёнка
1764 ст.

Сын: Комаров Меркул Козьмин

Отец ребёнка: Комаров Козьма Фёдоров

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1772 ст.

Сын: Комаров Николай Козьмин

Отец ребёнка: Комаров Козьма Фёдоров

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1776 ст.

Дочь: Марья Козьмина

Отец ребёнка: Комаров Козьма Фёдоров

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1779 ст.

Дочь: Акулина Козьмина

Отец ребёнка: Комаров Козьма Фёдоров

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1780 ст.

Сын: Комаров Пётр Козьмин

Отец ребёнка: Комаров Козьма Фёдоров

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
На 1795 год холост
Рождение ребёнка
1785 ст.

Сын: Комаров Самойла Козьмин

Отец ребёнка: Комаров Козьма Фёдоров

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Комаров Козьма Фёдоров

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close