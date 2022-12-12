Авдотья Артёмова
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
В Ревизской сказки Епифанского уезда (село Люторичь) сказано, что она из села Бобрик той же волости
Рождение ребёнка
1764 ст.
Отец ребёнка: Комаров Козьма Фёдоров
Рождение ребёнка
1772 ст.
Отец ребёнка: Комаров Козьма Фёдоров
Рождение ребёнка
1776 ст.
Дочь: Марья Козьмина
Отец ребёнка: Комаров Козьма Фёдоров
Рождение ребёнка
1779 ст.
Дочь: Акулина Козьмина
Отец ребёнка: Комаров Козьма Фёдоров
Рождение ребёнка
1780 ст.
Сын: Комаров Пётр Козьмин
Отец ребёнка: Комаров Козьма Фёдоров
На 1795 год холост
Рождение ребёнка
1785 ст.
Отец ребёнка: Комаров Козьма Фёдоров
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно