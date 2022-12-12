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Комаров Иван Фёдоров

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Место рождения

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1744 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744 ст.

Отец: Комаров Фёдор Алексеев

Мать: Евдокия Трофимова

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
В Ревизской сказке 1762 года значится, что ему 19 лет. А по предыдущей ревизии 1744г. было 2 года. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-896M-X4Y6?i=419&wc=3978-FM3%3A1480296503%2C148038820... Показать все
Рождение ребёнка
1768 ст.

Сын: Комаров Климент Иванов

Мать ребёнка: Акулина Сергеева

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1772 ст.

Дочь: Анна Иванова

Мать ребёнка: Акулина Сергеева

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1778 ст.

Сын: Комаров Артамон Иванов

Мать ребёнка: Акулина Сергеева

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1780 ст.

Дочь: Лукерья Иванова

Мать ребёнка: Акулина Сергеева

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1783 ст.

Дочь: Афимья Иванова

Мать ребёнка: Акулина Сергеева

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акулина Сергеева

В Ревизской сказке 1762 года упоминается, что она из села Люторичь. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-896M-X4BX?i=420&wc=3978-FM3%3A1480296503%2C1480388202%2C1480392701&cc=2432393
Смерть
Неизвестно
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