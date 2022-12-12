Комаров Иван Фёдоров
Место рождения
Дата рождения1744 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744 ст.
Отец: Комаров Фёдор Алексеев
Мать: Евдокия Трофимова
В Ревизской сказке 1762 года значится, что ему 19 лет. А по предыдущей ревизии 1744г. было 2 года. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-896M-X4Y6?i=419&wc=3978-FM3%3A1480296503%2C148038820... Показать все
Рождение ребёнка
1768 ст.
Мать ребёнка: Акулина Сергеева
Рождение ребёнка
1772 ст.
Дочь: Анна Иванова
Мать ребёнка: Акулина Сергеева
Рождение ребёнка
1778 ст.
Мать ребёнка: Акулина Сергеева
Рождение ребёнка
1780 ст.
Дочь: Лукерья Иванова
Мать ребёнка: Акулина Сергеева
Рождение ребёнка
1783 ст.
Дочь: Афимья Иванова
Мать ребёнка: Акулина Сергеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акулина Сергеева
В Ревизской сказке 1762 года упоминается, что она из села Люторичь. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-896M-X4BX?i=420&wc=3978-FM3%3A1480296503%2C1480388202%2C1480392701&cc=2432393
Смерть
Неизвестно