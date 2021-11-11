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Акулина Сергеева

Место рождения

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1743 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Комаров Иван Фёдоров

В Ревизской сказке 1762 года упоминается, что она из села Люторичь. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-896M-X4BX?i=420&wc=3978-FM3%3A1480296503%2C1480388202%2C1480392701&cc=2432393
Рождение ребёнка
1768 ст.

Сын: Комаров Климент Иванов

Отец ребёнка: Комаров Иван Фёдоров

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1772 ст.

Дочь: (Комарова) Анна Иванова

Отец ребёнка: Комаров Иван Фёдоров

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1778 ст.

Сын: Комаров Артамон Иванов

Отец ребёнка: Комаров Иван Фёдоров

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1780 ст.

Дочь: (Комарова) Лукерья Иванова

Отец ребёнка: Комаров Иван Фёдоров

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1783 ст.

Дочь: (Комарова) Афимья Иванова

Отец ребёнка: Комаров Иван Фёдоров

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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