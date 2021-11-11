Акулина Сергеева
Место рождения
Дата рождения1743 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Комаров Иван Фёдоров
В Ревизской сказке 1762 года упоминается, что она из села Люторичь. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-896M-X4BX?i=420&wc=3978-FM3%3A1480296503%2C1480388202%2C1480392701&cc=2432393
Рождение ребёнка
1768 ст.
Отец ребёнка: Комаров Иван Фёдоров
Рождение ребёнка
1772 ст.
Дочь: (Комарова) Анна Иванова
Отец ребёнка: Комаров Иван Фёдоров
Рождение ребёнка
1778 ст.
Отец ребёнка: Комаров Иван Фёдоров
Рождение ребёнка
1780 ст.
Дочь: (Комарова) Лукерья Иванова
Отец ребёнка: Комаров Иван Фёдоров
Рождение ребёнка
1783 ст.
Дочь: (Комарова) Афимья Иванова
Отец ребёнка: Комаров Иван Фёдоров
Смерть
Неизвестно