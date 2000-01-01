Лёманн (Lehmann) Мария Урсула (Maria Ursula) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лёманн (Lehmann) Мария Урсула (Maria Ursula)

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Место рождения

Эбербак-Сельц, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция

Дата рождения

08.11.1736

Дата смерти

06.01.1772

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1736

Отец: Лёманн Иоганнес Михаэль

Мать: Денцлер Христина

Эбербак-Сельц, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
09.05.1769

Дочь: Мейсерт Мария Урсула

Отец ребёнка: Мейсерт Иоганнес Мартин

Нидеррёдерн, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мейсерт Иоганнес Мартин

Нидеррёдерн, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Смерть
06.01.1772
Нидеррёдерн, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
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