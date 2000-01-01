Лёманн (Lehmann) Мария Урсула (Maria Ursula)
Место рожденияЭбербак-Сельц, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Дата рождения08.11.1736
Дата смерти06.01.1772
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1736
Отец: Лёманн Иоганнес Михаэль
Мать: Денцлер Христина
Эбербак-Сельц, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
09.05.1769
Дочь: Мейсерт Мария Урсула
Отец ребёнка: Мейсерт Иоганнес Мартин
Нидеррёдерн, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Бракосочетание
Неизвестно
Нидеррёдерн, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Смерть
06.01.1772
Нидеррёдерн, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция