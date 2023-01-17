Мейсерт (Meisert) Мария Урсула (Maria Ursula)
Место рожденияНидеррёдерн, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Дата рождения09.05.1769
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1769
Отец: Мейсерт Иоганнес Мартин
Мать: Лёманн Мария Урсула
Нидеррёдерн, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Бракосочетание
21.08.1790
Муж: Фризон Валентин
Оберсеэбак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
1798
Сын: Фризон Иоганнес
Отец ребёнка: Фризон Валентин
Оберсеэбак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
05.10.1800
Сын: Фризон Людвиг
Отец ребёнка: Фризон Валентин
Оберсеэбак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
14.02.1803
Сын: Фризон Стефан
Отец ребёнка: Фризон Валентин
Оберсеэбак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Иммиграция
1809 ст.
Зельц, Одесский уезд, Херсонская губерния
Смерть
Неизвестно