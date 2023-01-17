Мейсерт (Meisert) Мария Урсула (Maria Ursula) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мейсерт (Meisert) Мария Урсула (Maria Ursula)

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Место рождения

Нидеррёдерн, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция

Дата рождения

09.05.1769

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1769

Отец: Мейсерт Иоганнес Мартин

Мать: Лёманн Мария Урсула

Нидеррёдерн, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Бракосочетание
21.08.1790

Муж: Фризон Валентин

Оберсеэбак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
1798

Сын: Фризон Иоганнес

Отец ребёнка: Фризон Валентин

Оберсеэбак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
05.10.1800

Сын: Фризон Людвиг

Отец ребёнка: Фризон Валентин

Оберсеэбак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
14.02.1803

Сын: Фризон Стефан

Отец ребёнка: Фризон Валентин

Оберсеэбак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Иммиграция
1809 ст.
Зельц, Одесский уезд, Херсонская губерния
Смерть
Неизвестно
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