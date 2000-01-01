Мейсерт (Meisert) Иоганнес Мартин (Joannes Martinus) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мейсерт (Meisert) Иоганнес Мартин (Joannes Martinus)

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Место рождения

Неэгартенофф, Нидеррёдерн, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция

Дата рождения

29.04.1731

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1731

Отец: Мейсерт Иоганнес Герхард

Мать: Килли Мария Катарина

Неэгартенофф, Нидеррёдерн, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
09.05.1769

Дочь: Мейсерт Мария Урсула

Мать ребёнка: Лёманн Мария Урсула

Нидеррёдерн, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лёманн Мария Урсула

Нидеррёдерн, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Смерть
Неизвестно
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