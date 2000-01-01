Мейсерт (Meisert) Иоганнес Мартин (Joannes Martinus)
Место рожденияНеэгартенофф, Нидеррёдерн, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Дата рождения29.04.1731
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1731
Отец: Мейсерт Иоганнес Герхард
Мать: Килли Мария Катарина
Неэгартенофф, Нидеррёдерн, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
09.05.1769
Дочь: Мейсерт Мария Урсула
Мать ребёнка: Лёманн Мария Урсула
Нидеррёдерн, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лёманн Мария Урсула
Нидеррёдерн, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Смерть
Неизвестно