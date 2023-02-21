Килли (Killi) Мария Катарина (Maria Catherina) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Килли (Killi) Мария Катарина (Maria Catherina)

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Место рождения

Швейцария

Дата рождения

1711

Дата смерти

19.12.1775

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1711

Отец: не указан

Мать: не указана

Швейцария
Рождение ребёнка
29.04.1731

Сын: Мейсерт Иоганнес Мартин

Отец ребёнка: Мейсерт Иоганнес Герхард

Неэгартенофф, Нидеррёдерн, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
02.04.1749

Сын: Мейсерт Иоганнес Михаэль

Отец ребёнка: Мейсерт Иоганнес Герхард

Неэгартенофф, Нидеррёдерн, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мейсерт Иоганнес Герхард

Смерть
19.12.1775
Эбербак-Сельц, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
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