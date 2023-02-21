Килли (Killi) Мария Катарина (Maria Catherina)
Место рожденияШвейцария
Дата рождения1711
Дата смерти19.12.1775
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1711
Отец: не указан
Мать: не указана
Швейцария
Рождение ребёнка
29.04.1731
Отец ребёнка: Мейсерт Иоганнес Герхард
Неэгартенофф, Нидеррёдерн, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
02.04.1749
Отец ребёнка: Мейсерт Иоганнес Герхард
Неэгартенофф, Нидеррёдерн, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.12.1775
Эбербак-Сельц, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция