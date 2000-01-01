Денцлер (Denzler) Христина (Christina) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Денцлер (Denzler) Христина (Christina)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1702

Дата смерти

07.06.1779

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1702

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.11.1736

Дочь: Лёманн Мария Урсула

Отец ребёнка: Лёманн Иоганнес Михаэль

Эбербак-Сельц, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
11.02.1747

Дочь: Лёманн Мария Елизавета

Отец ребёнка: Лёманн Иоганнес Михаэль

Эбербак-Сельц, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лёманн Иоганнес Михаэль

Похороны
07.06.1779
Эбербак-Сельц, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Смерть
07.06.1779
Эбербак-Сельц, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
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