Денцлер (Denzler) Христина (Christina)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1702
Дата смерти07.06.1779
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1702
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.11.1736
Дочь: Лёманн Мария Урсула
Отец ребёнка: Лёманн Иоганнес Михаэль
Эбербак-Сельц, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
11.02.1747
Дочь: Лёманн Мария Елизавета
Отец ребёнка: Лёманн Иоганнес Михаэль
Эбербак-Сельц, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Бракосочетание
Неизвестно
Похороны
07.06.1779
Эбербак-Сельц, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Смерть
07.06.1779
Эбербак-Сельц, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция