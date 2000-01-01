Лёманн (Lehmann) Иоганнес Михаэль (Joannes Michaelis) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лёманн (Lehmann) Иоганнес Михаэль (Joannes Michaelis)

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Место рождения

Эбербак-Сельц, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция

Дата рождения

10.10.1710

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1710

Отец: Лёманн Николаус

Мать: Гигельманн Мария

Эбербак-Сельц, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Крещение
10.10.1710
Нидеррёдерн, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
08.11.1736

Дочь: Лёманн Мария Урсула

Мать ребёнка: Денцлер Христина

Эбербак-Сельц, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
11.02.1747

Дочь: Лёманн Мария Елизавета

Мать ребёнка: Денцлер Христина

Эбербак-Сельц, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Денцлер Христина

Смерть
Неизвестно
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