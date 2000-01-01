Лёманн (Lehmann) Иоганнес Михаэль (Joannes Michaelis)
Место рожденияЭбербак-Сельц, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Дата рождения10.10.1710
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1710
Отец: Лёманн Николаус
Мать: Гигельманн Мария
Эбербак-Сельц, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Крещение
10.10.1710
Нидеррёдерн, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
08.11.1736
Дочь: Лёманн Мария Урсула
Мать ребёнка: Денцлер Христина
Эбербак-Сельц, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
11.02.1747
Дочь: Лёманн Мария Елизавета
Мать ребёнка: Денцлер Христина
Эбербак-Сельц, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Денцлер Христина
Смерть
Неизвестно