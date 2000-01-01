Лёманн (Lehmann) Николаус (Nicolaus)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти26.11.1753
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.10.1710
Мать ребёнка: Гигельманн Мария
Эбербак-Сельц, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гигельманн Мария
Смерть
26.11.1753
Оберлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Похороны
27.11.1753
Оберлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция