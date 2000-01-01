Лёманн (Lehmann) Николаус (Nicolaus) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лёманн (Lehmann) Николаус (Nicolaus)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

26.11.1753

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.10.1710

Сын: Лёманн Иоганнес Михаэль

Мать ребёнка: Гигельманн Мария

Эбербак-Сельц, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гигельманн Мария

Смерть
26.11.1753
Оберлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Похороны
27.11.1753
Оберлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
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