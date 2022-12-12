Абаев Газис (Газиз) Абдулович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абаев Газис (Газиз) Абдулович

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Место рождения

СССР, Казахстан, Талдыкурганский р-н, п. Аксу

Дата рождения

1911

Дата смерти

02.06.1987

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Абаев Абдулл

Мать: Абаева Гайнижамал Гиреевна

СССР, Казахстан, Талдыкурганский р-н, п. Аксу
Рождение ребёнка
04.03.1939

Сын: Абаев Борис Газизович

Мать ребёнка: Кузнецова Клавдия Дмитриевна

Казахстан, Алматинская область Талдыкурганский район п. Аксу
Развод
1945

Жена: Кузнецова Клавдия Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Абаев Юрий Газизович

Мать ребёнка: Кузнецова Клавдия Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузнецова Клавдия Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Абаева Анна

СССР, Казахстан, Талдыкурганский р-н, п. Аксу
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Волкодав Ольга Газизовна

Мать ребёнка: Абаева Анна

СССР, Казахстан, Алма-Ата
Работа или профессия
Неизвестно
Водитель
Смерть
02.06.1987
Сарканд, Саркандский район, Жетысуская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
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