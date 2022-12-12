Абаев Газис (Газиз) Абдулович
Место рожденияСССР, Казахстан, Талдыкурганский р-н, п. Аксу
Дата рождения1911
Дата смерти02.06.1987
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: Абаев Абдулл
СССР, Казахстан, Талдыкурганский р-н, п. Аксу
Рождение ребёнка
04.03.1939
Мать ребёнка: Кузнецова Клавдия Дмитриевна
Казахстан, Алматинская область Талдыкурганский район п. Аксу
Развод
1945
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Абаев Юрий Газизович
Мать ребёнка: Кузнецова Клавдия Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Абаева Анна
СССР, Казахстан, Талдыкурганский р-н, п. Аксу
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Волкодав Ольга Газизовна
Мать ребёнка: Абаева Анна
СССР, Казахстан, Алма-Ата
Работа или профессия
Неизвестно
Водитель
Смерть
02.06.1987
Сарканд, Саркандский район, Жетысуская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость