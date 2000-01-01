Кузнецова (Кузнецова) Клавдия Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова (Кузнецова) Клавдия Дмитриевна

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Место рождения

Российская Империя, Ново-Николаевск (Новосибирск)

Дата рождения

17.05.1915

Дата смерти

21.03.1988

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1915

Отец: Кузнецов Дмитрий Тимонович

Мать: Кузнецова Анна Васильевна

Российская Империя, Ново-Николаевск (Новосибирск)
Рождение ребёнка
04.03.1939

Сын: Абаев Борис Газизович

Отец ребёнка: Абаев Газис (Газиз) Абдулович

Казахстан, Алматинская область Талдыкурганский район п. Аксу
Развод
1945

Муж: Абаев Газис (Газиз) Абдулович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Абаев Юрий Газизович

Отец ребёнка: Абаев Газис (Газиз) Абдулович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абаев Газис (Газиз) Абдулович

Смерть
21.03.1988
Украина, Тернопольская область, г Тернополь
Причина смерти: Сердечный приступ | Умерла на операционном столе в больнице
Похороны
24.03.1988
Украина г. Тернополь
Микулинецкое кладбище
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