Кузнецова (Кузнецова) Клавдия Дмитриевна
Место рожденияРоссийская Империя, Ново-Николаевск (Новосибирск)
Дата рождения17.05.1915
Дата смерти21.03.1988
ПолЖенский
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1915
Российская Империя, Ново-Николаевск (Новосибирск)
Рождение ребёнка
04.03.1939
Отец ребёнка: Абаев Газис (Газиз) Абдулович
Казахстан, Алматинская область Талдыкурганский район п. Аксу
Развод
1945
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Абаев Юрий Газизович
Отец ребёнка: Абаев Газис (Газиз) Абдулович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.03.1988
Украина, Тернопольская область, г Тернополь
Причина смерти: Сердечный приступ | Умерла на операционном столе в больнице
Похороны
24.03.1988
Украина г. Тернополь
Микулинецкое кладбище