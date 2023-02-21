Абаева Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
СССР, Казахстан, Талдыкурганский р-н, п. Аксу
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Волкодав Ольга Газизовна
Отец ребёнка: Абаев Газис (Газиз) Абдулович
СССР, Казахстан, Алма-Ата
Смерть
Неизвестно
Сарканд, Саркандский район, Жетысуская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость