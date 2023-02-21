Абаева Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абаева Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1911 г.р.

Дети

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абаев Газис (Газиз) Абдулович

СССР, Казахстан, Талдыкурганский р-н, п. Аксу
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Волкодав Ольга Газизовна

Отец ребёнка: Абаев Газис (Газиз) Абдулович

СССР, Казахстан, Алма-Ата
Смерть
Неизвестно
Сарканд, Саркандский район, Жетысуская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
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