город Сарканд, Саркандский район, Жетысуская область (на 2022) — Familio

Сарканд

Саркандский район, Жетысуская область (на 2022)

Статус
жилой
Тип
город
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Казахстана

Волости и населённые места 1893 года

НазваниеСословиеДворовВсего жителейСкот
Семиреченская область, Сергиопольский уезд, Сарканский станичный юрт
168Сорканская ст., стан. пр.Аулов: 412. Всех дворов: 70. 1709. Других сословий: 392.

Классификатор административно-территориальных объектов Казахстана (КАТО)

Название на русскомНазвание на казахскомКод КАТО
Жетысуская область, Саркандский район, Саркандская городская администрация
город СаркандСарқант қ.334820100

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