Абаева (Чанышева) Гайнижамал Гиреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абаева (Чанышева) Гайнижамал Гиреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

23.02.1943

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Чанышев Гирей Темиргалиевич

Мать: Чанышева Валима

Бракосочетание
1883

Муж: Абаев Абдулл

Рождение ребёнка
?.08.1898

Дочь: Яушева Марьям Абдуловна

Отец ребёнка: Абаев Абдулл

Рождение ребёнка
1904

Сын: Абаев Хасан Абдулович

Отец ребёнка: Абаев Абдулл

Казахстан
Рождение ребёнка
1911

Сын: Абаев Газис (Газиз) Абдулович

Отец ребёнка: Абаев Абдулл

СССР, Казахстан, Талдыкурганский р-н, п. Аксу
Рождение ребёнка
15.02.1918

Дочь: Каменова Фарида Абдуловна

Отец ребёнка: Абаев Абдулл

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Абаев Малик Абдулович

Отец ребёнка: Абаев Абдулл

Смерть
23.02.1943
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