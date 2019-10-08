Абаева (Чанышева) Гайнижамал Гиреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смерти23.02.1943
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: Чанышев Гирей Темиргалиевич
Мать: Чанышева Валима
Бракосочетание
1883
Муж: Абаев Абдулл
Рождение ребёнка
?.08.1898
Дочь: Яушева Марьям Абдуловна
Отец ребёнка: Абаев Абдулл
Рождение ребёнка
1904
Отец ребёнка: Абаев Абдулл
Казахстан
Рождение ребёнка
1911
Сын: Абаев Газис (Газиз) Абдулович
Отец ребёнка: Абаев Абдулл
СССР, Казахстан, Талдыкурганский р-н, п. Аксу
Рождение ребёнка
15.02.1918
Дочь: Каменова Фарида Абдуловна
Отец ребёнка: Абаев Абдулл
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Абаев Абдулл
Смерть
23.02.1943