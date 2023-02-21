Каменова (Абаева) Фарида Абдуловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.02.1918
Дата смерти07.04.1994
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1918
Отец: Абаев Абдулл
Рождение ребёнка
09.12.1943
Дочь: Каменова Кулянда Хасеновна
Отец ребёнка: Каменов Хасен
Рождение ребёнка
04.02.1946
Отец ребёнка: Каменов Хасен
Рождение ребёнка
13.03.1951
Дочь: Зайтуна Хасеновна
Отец ребёнка: Каменов Хасен
Рождение ребёнка
08.12.1952
Дочь: Мадина Хасеновна
Отец ребёнка: Каменов Хасен
Рождение ребёнка
14.07.1955
Отец ребёнка: Каменов Хасен
Рождение ребёнка
15.05.1959
Сын: Каменов Амантай Хасенович
Отец ребёнка: Каменов Хасен
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Каменов Хасен
Смерть
07.04.1994