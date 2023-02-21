Каменова (Абаева) Фарида Абдуловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каменова (Абаева) Фарида Абдуловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.02.1918

Дата смерти

07.04.1994

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1918

Отец: Абаев Абдулл

Мать: Абаева Гайнижамал Гиреевна

Рождение ребёнка
09.12.1943

Дочь: Каменова Кулянда Хасеновна

Отец ребёнка: Каменов Хасен

Рождение ребёнка
04.02.1946

Сын: Каменов Мурат Хасенович

Отец ребёнка: Каменов Хасен

Рождение ребёнка
13.03.1951

Дочь: Зайтуна Хасеновна

Отец ребёнка: Каменов Хасен

Рождение ребёнка
08.12.1952

Дочь: Мадина Хасеновна

Отец ребёнка: Каменов Хасен

Рождение ребёнка
14.07.1955

Сын: Каменов Болат Хасенович

Отец ребёнка: Каменов Хасен

Рождение ребёнка
15.05.1959

Сын: Каменов Амантай Хасенович

Отец ребёнка: Каменов Хасен

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Каменов Хасен

Смерть
07.04.1994
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