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Абаев Хасан Абдулович

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Место рождения

Казахстан

Дата рождения

1904

Дата смерти

01.09.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Абаев Абдулл

Мать: Абаева Гайнижамал Гиреевна

Казахстан
Бракосочетание
1914

Жена: Абаева Файруза Османовна

Рождение ребёнка
05.04.1933

Дочь: Тухватулина Асия Хасановна

Мать ребёнка: Абаева Файруза Османовна

Казахстан
Рождение ребёнка
15.12.1935

Сын: Абаев Искандер Хасанович

Мать ребёнка: Абаева Файруза Османовна

СССР, Казахстан
Рождение ребёнка
10.12.1941

Сын: Абаев Жандар Хасанович

Мать ребёнка: Абаева Файруза Османовна

СССР, Казахстан
Смерть
01.09.1942
Сталинград
Причина смерти: На войне
Похороны
01.09.1942
Рябовский, Алексеевский муниципальный район, Волгоградская область
Первичное захоронение: Сталинградская обл. Кругловский район, Рябовский с/с, х. Рябовский
Рождение ребёнка
15.08.1947

Дочь: Шанашбаев Закия Хасановна

Мать ребёнка: Абаева Файруза Османовна

Рождение ребёнка
02.02.1955

Сын: Абаев Асхат Хасанович

Мать ребёнка: Абаева Файруза Османовна

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