Абаев Хасан Абдулович
Место рожденияКазахстан
Дата рождения1904
Дата смерти01.09.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: Абаев Абдулл
Казахстан
Бракосочетание
1914
Жена: Абаева Файруза Османовна
Рождение ребёнка
05.04.1933
Дочь: Тухватулина Асия Хасановна
Мать ребёнка: Абаева Файруза Османовна
Казахстан
Рождение ребёнка
15.12.1935
Мать ребёнка: Абаева Файруза Османовна
СССР, Казахстан
Рождение ребёнка
10.12.1941
Мать ребёнка: Абаева Файруза Османовна
СССР, Казахстан
Смерть
01.09.1942
Сталинград
Причина смерти: На войне
Похороны
01.09.1942
Рябовский, Алексеевский муниципальный район, Волгоградская область
Первичное захоронение: Сталинградская обл. Кругловский район, Рябовский с/с, х. Рябовский
Рождение ребёнка
15.08.1947
Дочь: Шанашбаев Закия Хасановна
Мать ребёнка: Абаева Файруза Османовна
Рождение ребёнка
02.02.1955
Мать ребёнка: Абаева Файруза Османовна