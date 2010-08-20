Тухватулина (Абаев) Асия Хасановна
Место рожденияКазахстан
Дата рождения05.04.1933
Дата смерти20.08.2010
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1933
Отец: Абаев Хасан Абдулович
Мать: Абаева Файруза Османовна
Казахстан
Рождение ребёнка
02.09.1960
Дочь: Заевая Раиса Шамильевна
Отец ребёнка: Тухватулин Шамиль Шайхиевич
СССР, Казахстан
Рождение ребёнка
02.09.1961
Дочь: Кульбаева Маулида Шамильевна
Отец ребёнка: Тухватулин Шамиль Шайхиевич
Рождение ребёнка
02.01.1965
Сын: Тухватулин Салимжан Шамильевич
Отец ребёнка: Тухватулин Шамиль Шайхиевич
СССР, Казахстан
Рождение ребёнка
20.11.1968
Дочь: Альфия Шамильевна
Отец ребёнка: Тухватулин Шамиль Шайхиевич
СССР, Казахстан
Рождение ребёнка
03.03.1970
Дочь: Галия Шамильевна
Отец ребёнка: Тухватулин Шамиль Шайхиевич
СССР, Казахстан
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.08.2010
Казахстан