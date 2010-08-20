Тухватулина (Абаев) Асия Хасановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тухватулина (Абаев) Асия Хасановна

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Место рождения

Казахстан

Дата рождения

05.04.1933

Дата смерти

20.08.2010

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1933

Отец: Абаев Хасан Абдулович

Мать: Абаева Файруза Османовна

Казахстан
Рождение ребёнка
02.09.1960

Дочь: Заевая Раиса Шамильевна

Отец ребёнка: Тухватулин Шамиль Шайхиевич

СССР, Казахстан
Рождение ребёнка
02.09.1961

Дочь: Кульбаева Маулида Шамильевна

Отец ребёнка: Тухватулин Шамиль Шайхиевич

Рождение ребёнка
02.01.1965

Сын: Тухватулин Салимжан Шамильевич

Отец ребёнка: Тухватулин Шамиль Шайхиевич

СССР, Казахстан
Рождение ребёнка
20.11.1968

Дочь: Альфия Шамильевна

Отец ребёнка: Тухватулин Шамиль Шайхиевич

СССР, Казахстан
Рождение ребёнка
03.03.1970

Дочь: Галия Шамильевна

Отец ребёнка: Тухватулин Шамиль Шайхиевич

СССР, Казахстан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тухватулин Шамиль Шайхиевич

Смерть
20.08.2010
Казахстан
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