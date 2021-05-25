Кульбаева (Тухватулин) Маулида Шамильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.09.1961
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1961
Рождение ребёнка
15.12.1983
Сын: Кульбаев Равиль Рафаилович
Отец ребёнка: Кульбаев Рафаил Рауфович
СССР, Казахстан
Рождение ребёнка
17.12.1984
Сын: Кульбаев Наиль Рафаилович
Отец ребёнка: Кульбаев Рафаил Рауфович
Рождение ребёнка
03.10.1990
Дочь: Руфина Рафаиловна
Отец ребёнка: Кульбаев Рафаил Рауфович
СССР, Казахстан
Бракосочетание
Неизвестно