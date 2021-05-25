Кульбаева (Тухватулин) Маулида Шамильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кульбаева (Тухватулин) Маулида Шамильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.09.1961

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1961

Отец: Тухватулин Шамиль Шайхиевич

Мать: Тухватулина Асия Хасановна

Рождение ребёнка
15.12.1983

Сын: Кульбаев Равиль Рафаилович

Отец ребёнка: Кульбаев Рафаил Рауфович

СССР, Казахстан
Рождение ребёнка
17.12.1984

Сын: Кульбаев Наиль Рафаилович

Отец ребёнка: Кульбаев Рафаил Рауфович

Рождение ребёнка
03.10.1990

Дочь: Руфина Рафаиловна

Отец ребёнка: Кульбаев Рафаил Рауфович

СССР, Казахстан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кульбаев Рафаил Рауфович

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