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Кульбаев Рафаил Рауфович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кульбаев Рауф

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.12.1983

Сын: Кульбаев Равиль Рафаилович

Мать ребёнка: Кульбаева Маулида Шамильевна

СССР, Казахстан
Рождение ребёнка
17.12.1984

Сын: Кульбаев Наиль Рафаилович

Мать ребёнка: Кульбаева Маулида Шамильевна

Рождение ребёнка
03.10.1990

Дочь: Руфина Рафаиловна

Мать ребёнка: Кульбаева Маулида Шамильевна

СССР, Казахстан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кульбаева Маулида Шамильевна

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