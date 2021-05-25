Кульбаев Рафаил Рауфович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кульбаев Рауф
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.12.1983
Сын: Кульбаев Равиль Рафаилович
Мать ребёнка: Кульбаева Маулида Шамильевна
СССР, Казахстан
Рождение ребёнка
17.12.1984
Сын: Кульбаев Наиль Рафаилович
Мать ребёнка: Кульбаева Маулида Шамильевна
Рождение ребёнка
03.10.1990
Дочь: Руфина Рафаиловна
Мать ребёнка: Кульбаева Маулида Шамильевна
СССР, Казахстан
Бракосочетание
Неизвестно