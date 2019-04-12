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Тухватулин Шамиль Шайхиевич

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Место рождения

СССР, Казахстан

Дата рождения

06.08.1935

Дата смерти

12.04.2019

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1935

Отец: Тухватулин Шайх

Мать: не указана

СССР, Казахстан
Рождение ребёнка
02.09.1960

Дочь: Заевая Раиса Шамильевна

Мать ребёнка: Тухватулина Асия Хасановна

СССР, Казахстан
Рождение ребёнка
02.09.1961

Дочь: Кульбаева Маулида Шамильевна

Мать ребёнка: Тухватулина Асия Хасановна

Рождение ребёнка
02.01.1965

Сын: Тухватулин Салимжан Шамильевич

Мать ребёнка: Тухватулина Асия Хасановна

СССР, Казахстан
Рождение ребёнка
20.11.1968

Дочь: Альфия Шамильевна

Мать ребёнка: Тухватулина Асия Хасановна

СССР, Казахстан
Рождение ребёнка
03.03.1970

Дочь: Галия Шамильевна

Мать ребёнка: Тухватулина Асия Хасановна

СССР, Казахстан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тухватулина Асия Хасановна

Смерть
12.04.2019
Казахстан
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