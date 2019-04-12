Тухватулин Шамиль Шайхиевич
Место рожденияСССР, Казахстан
Дата рождения06.08.1935
Дата смерти12.04.2019
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1935
Отец: Тухватулин Шайх
Мать: не указана
СССР, Казахстан
Рождение ребёнка
02.09.1960
Дочь: Заевая Раиса Шамильевна
Мать ребёнка: Тухватулина Асия Хасановна
СССР, Казахстан
Рождение ребёнка
02.09.1961
Дочь: Кульбаева Маулида Шамильевна
Мать ребёнка: Тухватулина Асия Хасановна
Рождение ребёнка
02.01.1965
Сын: Тухватулин Салимжан Шамильевич
Мать ребёнка: Тухватулина Асия Хасановна
СССР, Казахстан
Рождение ребёнка
20.11.1968
Дочь: Альфия Шамильевна
Мать ребёнка: Тухватулина Асия Хасановна
СССР, Казахстан
Рождение ребёнка
03.03.1970
Дочь: Галия Шамильевна
Мать ребёнка: Тухватулина Асия Хасановна
СССР, Казахстан
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.04.2019
Казахстан