Заевая (Тухватулина) Раиса Шамильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗаевая (Тухватулина) Раиса Шамильевна

Заевая (Тухватулина) Раиса Шамильевна

avatar

Место рождения

СССР, Казахстан

Дата рождения

02.09.1960

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1960

Отец: Тухватулин Шамиль Шайхиевич

Мать: Тухватулина Асия Хасановна

СССР, Казахстан
Рождение ребёнка
01.06.1980

Дочь: Топычканова Алена Анатольевна

Отец ребёнка: Заевой Анатолий Александрович

Рождение ребёнка
11.03.1983

Дочь: Улуханова Наина Анатольевна

Отец ребёнка: Заевой Анатолий Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Заевой Анатолий Александрович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close