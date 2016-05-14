Заевая (Тухватулина) Раиса Шамильевна
Место рожденияСССР, Казахстан
Дата рождения02.09.1960
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1960
СССР, Казахстан
Рождение ребёнка
01.06.1980
Дочь: Топычканова Алена Анатольевна
Отец ребёнка: Заевой Анатолий Александрович
Рождение ребёнка
11.03.1983
Дочь: Улуханова Наина Анатольевна
Отец ребёнка: Заевой Анатолий Александрович
Бракосочетание
Неизвестно