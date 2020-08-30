Абаева (Усманова) Файруза Османовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абаева (Усманова) Файруза Османовна

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Место рождения

Казахстан

Дата рождения

01.01.1913

Дата смерти

30.08.2020

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1913

Отец: Усманов Осман

Мать: не указана

Казахстан
Бракосочетание
1914

Муж: Абаев Хасан Абдулович

Рождение ребёнка
05.04.1933

Дочь: Тухватулина Асия Хасановна

Отец ребёнка: Абаев Хасан Абдулович

Казахстан
Рождение ребёнка
15.12.1935

Сын: Абаев Искандер Хасанович

Отец ребёнка: Абаев Хасан Абдулович

СССР, Казахстан
Рождение ребёнка
10.12.1941

Сын: Абаев Жандар Хасанович

Отец ребёнка: Абаев Хасан Абдулович

СССР, Казахстан
Рождение ребёнка
15.08.1947

Дочь: Шанашбаев Закия Хасановна

Отец ребёнка: Абаев Хасан Абдулович

Рождение ребёнка
02.02.1955

Сын: Абаев Асхат Хасанович

Отец ребёнка: Абаев Хасан Абдулович

Смерть
30.08.2020
Казахстан
Причина смерти: Естественная смерть/старость
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