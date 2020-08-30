Абаева (Усманова) Файруза Османовна
Место рожденияКазахстан
Дата рождения01.01.1913
Дата смерти30.08.2020
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1913
Отец: Усманов Осман
Мать: не указана
Казахстан
Бракосочетание
1914
Рождение ребёнка
05.04.1933
Дочь: Тухватулина Асия Хасановна
Отец ребёнка: Абаев Хасан Абдулович
Казахстан
Рождение ребёнка
15.12.1935
Отец ребёнка: Абаев Хасан Абдулович
СССР, Казахстан
Рождение ребёнка
10.12.1941
Отец ребёнка: Абаев Хасан Абдулович
СССР, Казахстан
Рождение ребёнка
15.08.1947
Дочь: Шанашбаев Закия Хасановна
Отец ребёнка: Абаев Хасан Абдулович
Рождение ребёнка
02.02.1955
Отец ребёнка: Абаев Хасан Абдулович
Смерть
30.08.2020
Казахстан
Причина смерти: Естественная смерть/старость