Шанашбаев (Абаева) Закия Хасановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шанашбаев (Абаева) Закия Хасановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.08.1947

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1947

Отец: Абаев Хасан Абдулович

Мать: Абаева Файруза Османовна

Рождение ребёнка
10.12.1969

Сын: Шанабаев Равиль Маратович

Отец ребёнка: Шанабаев Марат

СССР, Казахстан
Рождение ребёнка
08.07.1972

Сын: Шанабаев Ринат Маратович

Отец ребёнка: Шанабаев Марат

Рождение ребёнка
09.06.1975

Дочь: Шанабаева Найля Маратовна

Отец ребёнка: Шанабаев Марат

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шанабаев Марат

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