Шанашбаев (Абаева) Закия Хасановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.08.1947
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
15.08.1947
Отец: Абаев Хасан Абдулович
Мать: Абаева Файруза Османовна
Рождение ребёнка
10.12.1969
Сын: Шанабаев Равиль Маратович
Отец ребёнка: Шанабаев Марат
СССР, Казахстан
Рождение ребёнка
08.07.1972
Отец ребёнка: Шанабаев Марат
Рождение ребёнка
09.06.1975
Дочь: Шанабаева Найля Маратовна
Отец ребёнка: Шанабаев Марат
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шанабаев Марат