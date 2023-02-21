Шанабаев Марат
Место рожденияСССР, Казахстан
Дата рождения21.01.1943
Дата смерти25.02.1985
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1943
Отец: Шанабаев Чиганбай
Мать: не указана
СССР, Казахстан
Рождение ребёнка
10.12.1969
Сын: Шанабаев Равиль Маратович
Мать ребёнка: Шанашбаев Закия Хасановна
СССР, Казахстан
Рождение ребёнка
08.07.1972
Мать ребёнка: Шанашбаев Закия Хасановна
Рождение ребёнка
09.06.1975
Дочь: Шанабаева Найля Маратовна
Мать ребёнка: Шанашбаев Закия Хасановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.02.1985