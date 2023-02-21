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Шанабаев Марат

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Место рождения

СССР, Казахстан

Дата рождения

21.01.1943

Дата смерти

25.02.1985

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1943

Отец: Шанабаев Чиганбай

Мать: не указана

СССР, Казахстан
Рождение ребёнка
10.12.1969

Сын: Шанабаев Равиль Маратович

Мать ребёнка: Шанашбаев Закия Хасановна

СССР, Казахстан
Рождение ребёнка
08.07.1972

Сын: Шанабаев Ринат Маратович

Мать ребёнка: Шанашбаев Закия Хасановна

Рождение ребёнка
09.06.1975

Дочь: Шанабаева Найля Маратовна

Мать ребёнка: Шанашбаев Закия Хасановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шанашбаев Закия Хасановна

Смерть
25.02.1985
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